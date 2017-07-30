بالصور- إقبال على فروع بنك الإسكان والتعمير لشراء كراسات أراضي القرعة

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- نادر نبيل:

شهد فرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين، إقبالًا ملحوظًا للسؤال عن تفاصيل فتح باب بيع كراسات شروط أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا منذ ظهر اليوم الأحد، وقبل ساعات من بدء بيع الكراسات رسميًا من الثالثة وحتى الخامسة مساءً.

وتجمع عدد من المواطنين أمام فرع البنك، والتفوا حول اللافتات والإعلانات التي وضعها البنك أمام بوابته الرئيسية للتسهيل على المواطنين.

ونشر البنك الإعلان الرسمي لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا على "ستاند" خشبي كبير، فضلا عن لصق أوراق مدون عليها مواعيد بيع الكراسات من الثالثة وحتى الخامسة مساءً، في أكثر من زاوية على بوابات البنك.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية.