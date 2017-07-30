"التعمير والإسكان": مزايا لحاجزي أراضي القرعة بالتحويل البنكي والشيك المعتمد

كتبت- ندى الخولي:

قال محمد فتحى السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد 6/8/2017 وحتي الثلاثاء الموافق 29/8/2017، تقديم استمارات الحجز، وسداد المقدم لـ24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعى، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً)، طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ19 مدينة جديدة.

وأضاف السباعي، أن الحجز بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك لدى جميع فروع البنك، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 3 مساءً وحتي 5 مساءً، موضحاً أن فروع البنك بدأت منذ اليوم الأحد 30 يوليو الجاري استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه سيتم توفير خدمة للعملاء الراغبين في التقدم للحجز لسداد مقدم الحجز، من خلال طريقين، أولهما: التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، بحيث يتقدم الراغب في الحجز بطلب للبنك المتعامل معه بتحويل قيمة مقدم الحجز المطلوب لقطعة الأرض المراد حجزها، والموضح بكراسات الشروط طبقاً لمستوى ونوعية قطع الأراضي السكنية المعروضة (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً) لحساب بنك التعمير والإسكان (سويف كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001 EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – اسم الفرع المراد الحجز به – نوع قطعة الأرض المراد الحجز بها (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).

وأشار السباعي، إلى أن طريقة السداد الثانية، تتمثل في السداد عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن المزايا الممنوحة في حالة السداد عن طريق التحويل البنكي أو بشيك معتمد، هي: رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقاً بها (مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد) وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للفرع (الفترة الصباحية).

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن توفير هاتين الطريقتين للسداد، يأتي حرصاً من البنك للتيسير على العملاء في التقدم للحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز، وتسهيل وإنهاء الإجراءات، وحماية المتقدم للحجز من مخاطر التنقل بمبلغ جدية الحجز وحمل النقدية، وتماشياً مع توجيهات الدولة لتعزيز الشمول المالي.