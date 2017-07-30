وزير القوى العاملة: مهتمون بتطوير منظومة الإدارة لتسهيل التعامل مع المواطنين

كتبت- نورا ممدوح:

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، المبنى الجديد لمديرية القوي العاملة "إدارة عمل بركة السبع" بالمحافظة، بحضور عدد من الشخصيات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الوزير، إن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالارتقاء بمنظومة الإدارة وتسهيل التعامل مع المواطنين والذي يستلزم أن يكون هناك معايير محددة للعمل يتمكن من خلالها العاملون بأداء عملهم بجودة عالية.

وأكد سعفان أن الوزارة تسعى لتحسين منظومة العمل في كل القطاعات، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت أن يضم المبنى كافة مجالات العمل بها من مكاتب للتشغيل، وتفتيش العمل، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية ، فضلا عن مبنى إقامي.

وتفقد الوزير برفقة المحافظ، وعادل خليل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد عفيفي وكيل المديرية، ادارات ومكاتب المبنى، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بنظام العمل لتقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر وانجاز الأعمال في أقل وقت ممكن.

ووعد سعفان بدراسة إنشاء مركز تدريب مهني بالتعاون مع المحافظة لخدمة أهالى المنطقة وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية لاقتحام سوق العمل.

من جانبه، أشاد المحافظ بالجهد الذي تبذله الوزارة في سبيل النهوض بالعمل، مؤكدا أن هذا التطوير سيحدث طفرة في أداء العمل.

وعلى هامش الافتتاح قام الوزير بزيارة "دار مسنين ببركة السبع" المقابل للمبنى الجديد للقوى العاملة بناءً على دعوة مدير المركز.