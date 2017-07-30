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تعيين رئيس مدينة جديد لمدينة شبين الكوم بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

تعيين رئيس مدينة جديد لمدينة شبين الكوم بالمنوفية

02:30 م الأحد 30 يوليو 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

تسلم العميد خالد جمعة، رئيس مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، مهام عمله عقب تعيينه من وزارة التنمية المحلية، خلفًا للواء علاء بدران، وذلك عقب 4 أشهر من تعيينه.

وعقد جمعة، أول اجتماع بمديري الإدارات بالمركز لوضع استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، والعمل من خلال عدة محاور أساسية.

وطالب بالاهتمام بمنظومة النظافة وتسوية وتمهيد الطرق بمداخل ومخارج القرى، وتطوير الميادين والشوارع برفع كفاءتها وتجميلها، وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وكذلك سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تضر بحياة المواطن.

وأكد جمعة، على ضرورة التعامل مع المواطنين بكل مرونة والاستماع إلى شكاوى المواطنين التي ترد إلى الوحدات والسعي لحلها بشكل فوري، وألا يكون هناك أي تقصير في الخدمات.

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