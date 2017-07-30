الزمالك يفاوض «فيركواتيرين» لخلافة إيناسيو

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حضر البلجيكى فرانكي فيركواتيرين، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق، إلى القاهرة، بعد دعوته من قبل مسئولى نادى الزمالك، للتفاوض معه حول تولى المهمة الفنية لقيادة الفريق خلفا للبرتغالى أوجستو إيناسيو، الذي تم فسخ تعاقده منذ أيام قليلة.

فرانكى درب من قبل أندية أندرلخت البلجيكي وسبورتنج لشبونة البرتغالى، بخلاف المنتخب البلجيكى فى 2009، كما تولى تدريب فريق الجزيرة الإماراتي ما جعله المرشح المحتمل لقيادة الزمالك.

وعقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة خاصة مع فرانكى، من أجل التفاوض حول كافة الأمور المتعلقة بتوليه المسئولية الفنية للفريق، إلا إنه لم يتم حسم الأمور بشكل نهائى.

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ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع المدرب من عدمه.

وتلقى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من السير الذاتية لبعض المدربين، على رأسهم اليوناني جيورجيس دونيس، والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب الكاميرون، والتشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني الحالي لمنتخب البحرين.