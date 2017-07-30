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«أجاي» يتلقى عرضًا من الاتفاق السعودي

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«أجاي» يتلقى عرضًا من الاتفاق السعودي «أجاي» يتلقى عرضًا من الاتفاق السعودي

التحرير

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قدم نادي الاتفاق السعودي عرضًا رسميًا للنادي الأهلي، للحصول على خدمات النيجيري جونيور أجاي، مهاجم فريق القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت إدارة نادي الاتفاق النيجيري خلال مشاركته مع المارد الأحمر ببطولة الأندية العربية، ونال اللاعب إعجاب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للنادي السعودي.

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وكان حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن رفضه التام التفريط في أي لاعب من اللاعبين الأساسيين بالفريق.

ويُعد «أجاي» من أهم اللاعبيين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني للنادي الأهلي في المباريات، حيث نجح النيجيري في تسجيل 10 أهداف بقميص المارد الأحمر.

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التحرير

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