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سائق يقتل ابنته لسرقتها مصوغات عمتها ويسلم نفسه لقسم الشرطة

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مصراوي Masrawy

سائق يقتل ابنته لسرقتها مصوغات عمتها ويسلم نفسه لقسم الشرطة

02:04 م الأحد 30 يوليو 2017

سائق يقتل ابنته لسرقتها مصوغات عمتها ويسلم نفسه لقسم الشرطة

المتهم

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

أقدم سائق على قتل ابنته عن طريق تعذيبها بسبب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة عمتها بمنطقة روض الفرج، وقام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.

تعود الواقعة عندما حضر لديوان قسم شرطة روض الفرج (سامح . ج) 40 سنة، سائق، وقرر بوفاة نجلته فاطمة، 17 سنة، طالبة داخل منزل شقيقه.

بالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفاة، وتبين وجود إصابات ظاهرية عبارة عن "سحجات وكدمات بالمعصمين والكاحلين وتجمعات دموية بالساقين من الأمام والخلف وجميع أنحاء الجسم".

بمناقشته عن ظروف وملابسات وفاة المجني عليها اعترف أنه قام باحتجازها بشقة ملكه تحت التشطيب بسبب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (خاتم، محبس) من شقيقته نعمة جابر، 30 سنه، ربة منزل، حيث قام بتقييدها والتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية "خرزانة "محدثًا ما بها من إصابات لإجبارها على الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات وانصرف، وعقب عودته اكتشف أنها في حالة إعياء وفقدها الوعي فقام بنقلها لمسكن شقيقه في محاولة لإسعافها، وعقب تأكده من وفاتها حضر للإبلاغ.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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