الجبير: لا توجد دولة تعاونت مع إيران حصدت الخير.. وقطر تتحمل المسؤولية

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قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، إن أي دولة تتعامل مع إيران تعرض نفسها للخراب، فكل دولة تم التعامل بينها وبين إيران تعرضت للدمار، موضحا أن "قطر" تتحمل مسؤولية تعاملها مع طهران.

أضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، لوزراء خارجية دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، المقاطعة لقطر: "لا يوجد تفاوض حول دعم الإرهاب، فالتعامل أسود وأبيض، ونحن مستعدون للتفاوض مع قطر إذا كانت جادة وملتزمة، لكن يبدو أنها ليست جادة".

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وتابع: "قطر تتحدث عن الحصار والأماكن المقدسة وكل شيء، إلا استضافتها الأشخاص المطلوبين والتدخل في شؤون دول أخرى ودعمها الإرهاب، وليس معنى الحوار تقديم تنازلات، فالنقاش حول الإرهاب لا يقبل التنازل".