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عصام خليل يصدر قرارا بتشكيل لجنة الانضباط الحزبي لـ«المصريين الأحرار»

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عصام خليل يصدر قرارا بتشكيل لجنة الانضباط الحزبي لـ«المصريين الأحرار» عصام خليل يصدر قرارا بتشكيل لجنة الانضباط الحزبي لـ«المصريين الأحرار»

التحرير

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أصدر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارا بتشكيل لجنة الانضباط الحزبي العليا، برئاسة نصر القفاص، الأمين العام للحزب.

وتضمن القرار أن تضم لجنة الانضباط الحزبي في عضويتها كلا من: "علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية وعضو المكتب السياسي، خالد عبد العزيز، عضو المكتب السياسي، مجدي البطران، عضو الهيئة العليا، وإسلام الغزولي، عضو الهيئة العليا".

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يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب كانت قد حسمت الشهر الماضى الصراع على رئاسة الحزب بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وعصام خليل، لصالح الأخير. 

ووافقت اللجنة على التعديلات التى تم إجراؤها فى المؤتمر العام في ديسمبر 2016 وتم التصويت عليها، وكذلك على تعديلات اللائحة.

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التحرير

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