نواب لـ«عبد العال»: إذا لم ينعقد البرلمان لانتهاكات «الأقصى».. فمتى ينعقد؟

التحرير

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على مدى أسبوعين والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الدينية بالقدس مستمرة، إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنًا جراء ما يحدث من انتهاكات للمسجد الأقصى، الأمر الذى دعا عددا من نواب البرلمان لمطالبة الدكتور على عبد العال، بعقد جلسة طارئة بشأن ما يحدث تجاه المسجد الأقصى من انتهاكات من القوات الإسرئيلية.

من جانبها تقدمت النائبة شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، لعقد جلسة طارئة لنظر ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، لأنه يوما بعد يوم تزداد الأوضاع فى مدينة القدس حِدة واشتعالًا، قائلة: «إذا لم ينعقد البرلمان لهذا الحدث الجلل فمتى ينعقد؟! وما حالة الطوارئ الأكثر خطورة من انتهاكات الأقصى؟».

وتابعت: «تصاعدت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين المقدسيين، منذ الرابع عشر من يوليو الجارى، من قتل 3 شبان فلسطينيين فى ساحات المسجد الأقصى، بعد خروجهم من باب الأسباط فى المسجد، وإغلاق القدس القديمة ومنع صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، واحتجاز 12 حارسًا من حراس المسجد ووضع حواجز على ساحات إقامة الصلاة بالمسجد».

وتساءلت عضوة مجلس النواب: «كيف نسكت عن إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، واقتحام المستوطنين ساحات المسجد الأقصى واعتداء قوات الاحتلال على المُصلين الفلسطينيين أثناء الصلاة؟»، معتبرة أن كل ذلك يستوجب عقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث تداعيات هذا الأمر.

بينما ناشدت الدكتورة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، المسلمين فى المشرق والمغرب أن ينتفضوا جميعًا ويكونوا سدا منيعا أمام مطامع الصهاينة التى ليس لها حدود، متمنيةً أن ترى النخوة الإسلامية وهى تقف فى وجه الإجرام الصهيونى فى اعتدائه على مقدساتنا.

وقالت "نصير"، فى تصريح لـ«التحرير» إن ما يحدث بالمسجد الأقصى من انتهاكات وغيرها له أسباب ومقدمات، وأولى تلك المقدمات انقسام الشعب الفلسطيني على كراسي حكم واهية، لافتةً إلى أن هناك من جعل قطاع غزة مملكة وآخر جعل الضفة مملكة، وكلاهما لم ينصف قضيته التى مر عليها عقود كثيرة.

وأوضحت عضوة مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن الصهاينة يدركون جيدًا الحال البائسة التى عليها المنطقة العربية، سواء فى فلسطين أو من حولها، مشيرةً إلى أنهم يعرفون أن الفترة الحالية تعتبر أعظم فترة ذهبية لهم فى تحقيق ما يريدون بأقل الجهود وأسرع وقت للوصول إلى ما يبتغون.

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وتابعت: «منطقة مفككة، وشعب ممزق، ودول عربية مشغولة بهمومها، ولكن أتمنى أن الصمود القومى لأهل فلسطين يمتد إلى نخوة العالم العربي كله والمسلمين». وأوضحت أنه مهما وصل العالم العربي من ضعف وتفكك فإن المِحن تجمعهم سريعًا حول القضايا القومية، مشيرةً إلى أن المسجد الأقصي ليس ملكا للفلسطينيين وحدهم أو العرب، وإنما هو قبلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.

فى حين دشن عدد من أعضاء مجلس النواب، حملة لجمع التوقيعات على مذكرة موجهة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتحرك حيال أزمة اعتداء العدو الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وقال النواب فى رسالة للمجتمع الدولي: «إننا في لحظة من أشد لحظات الإنسانية سوادًا وقتامة، تقوم إسرائيل يوميا بممارسات عنصرية بغيضة على أرض فلسطين المحتلة فترتكب جريمة تدنيس المسجد الأقصى ومنع من يرغبون في تأدية شعائرهم الدينية منها، بل والاعتداء الوحشي عليهم».

وأضاف النواب، أن هذه الممارسات ليست الأولى وإنما هي متكررة تجاه المسجد الأقصى في أعوام 2006، 2002، 2000، 1994، 1969، واعتدت على مسجد قبة الصخرة عام 1982، 2006 وعلى كنيسة القيامة في أعوام 2002، و1971، و1968 وعلى كنيسة المهد عام 2002 وعلى الكنيسة اللوثرية في 2001 وكنيسة اللاتين عام 1998، وفي نفس العام كنيسة جثيماني، فضلًا عن الاعتداء المتكرر على الأديرة والرهبان والقسيسين.

وأوضح النواب أن هذه الاعتداءات تتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد احتلال إسرائيل لهذه الأرض، فضلا عن الالتزامات والواجبات المنصوص عليها من القوات القائمة بالاحتلال تجاه أصحاب الأرض والشعب المحتل.

ووقع على الرسالة ٧٠ نائبا، وهم: «محمد عبد الغني، طلعت خليل، مهدي العمدة، مصطفى كمال الدين حسين، إيهاب منصور، محمود بدر، هشام والي، شديد هندية، ضياء الدين داوود، هيثم الحريري، محمد عطا سليم، رضا نصيف، السيد حجازي، حسين غيتة، مصطفى بكري، نادية هنري، محمد العرابي، منى منير، مرتضى العربي، فايقة فهيم، حسن عمر حسنين، إبراهيم عبد العزيز حجازي، أحمد الطنطاوي، فايزة محمود، جليلة عثمان، منال ماهر الجميل، محمود عزوز، مارجريت عازر، جهاد حنفي، محمود يحيى، هاني النواصرة، جواهر الشربيني، ماجدة نصر، عاصم مرشد، محمود شحاتة، هالة أبو السعد، سمير غطاس، عاطف عبد الجواد، أنيسة عصام حسونة، مصطفى الكمار، عماد محروس، عبد الحميد كمال، داليا يوسف، محمد عطية الفيومي، إيهاب السلاب، هالة مستكلي، محمد يوسف القعيد، عبد السلام الخضراوي، محمود عطية، جمال الشريف، سماح جبرائيل، ماجد طوبيا، خالد يوسف، عماد جاد، حسين العشماوي، أحمد الشرقاوي، محمود محيي الدين، خالد عبد العزيز شعبان، محمد عمارة، محمد العتماني، جمال عباس، ميرفت ميشيل، أمين مسعود، نشوى حسين هاشم، نشوى الديب، عصام الصافي قاسم، إيفلين متى بطرس، رائف تمراز، إيناس عبد الحليم، عادل عامر».