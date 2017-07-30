توقعات بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية يوليو

التحرير

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يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الجاري، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته من النقد الأجنبي على مدى الشهر.

وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى نهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 31.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 31.1 مليار دولار خلال شهر مايو.

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وقال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، لـ"التحرير": هناك توقعات بحدوث ارتفاع فى حجم الاحتياطي الأجنبي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك نتيجة وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.25 مليار دولار، وتم إدراجها فى احتياطات البنك المركزي فور وصولها، متوقعًا تخطي حجم الاحتياطى الأجنبي حاجز الـ33 مليار دولار.

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ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر الماضي، كما تسلمت مصر منتصف الشهر الجاري الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار، ومن المنتتظر تسلم الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالي.

بينما يرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن زيادة حجم التدفقات الدولارية بالجهاز المصرفي نتيجة قرار تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، من شأنه أيضا تدعيم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، في ظل تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.