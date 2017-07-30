أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

توقعات بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية يوليو

Google+ Print
توقعات بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية يوليو توقعات بوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية يوليو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعلن البنك المركزى المصرى، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الجاري، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته من النقد الأجنبي على مدى الشهر.

وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى نهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل نحو 31.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 31.1 مليار دولار خلال شهر مايو.

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات منها على أساس الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وقال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، لـ"التحرير": هناك توقعات بحدوث ارتفاع فى حجم الاحتياطي الأجنبي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك نتيجة وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.25 مليار دولار، وتم إدراجها فى احتياطات البنك المركزي فور وصولها، متوقعًا تخطي حجم الاحتياطى الأجنبي حاجز الـ33 مليار دولار.

شاهد أيضا

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر الماضي، كما تسلمت مصر منتصف الشهر الجاري الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار، ومن المنتتظر تسلم الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالي.

بينما يرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن زيادة حجم التدفقات الدولارية بالجهاز المصرفي نتيجة قرار تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، من شأنه أيضا تدعيم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، في ظل تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية