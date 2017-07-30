بالصور- أهالي سجين متوفى يتجمهرون أمام مستشفى إسنا.. والشرطة تطلق الغاز

الأقصر – محمد محروس:

تجمهر أهالي قرية أبو حميد بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، أمام مستشفى إسنا المركزي، وقطعوا الطريق المؤدي للمستشفى، بعد وفاة سجين داخل محبسه بمركز شرطة إسنا.

واتهم أقارب السجين المتوفي قوات الشرطة بتعذيبه حتى الموت ورفضوا استلام جثته.

وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المستشفى ومركز شرطة إسنا. فيما جرى الدفع بتعزيزات أمنية تحسبًا لحدوث أعمال شغب.

وقال مصدر أمني بالأقصر، إن السجين "ع.ب" 28 عامًا كان محتجزًا على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة إسنا جنوبي الأقصر وأقدم، السبت، على الانتحار شنقًا داخل محبسه.

وأضاف المصدر أنه تبين أن السجين استغل حديدة بسقف الحجز، وعلّق بها قطعة قماش، ولفها حول رقبته ليتخلص من حياته.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع مركز شرطة إسنا، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.