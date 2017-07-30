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الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقاهرة

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الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقاهرة الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقاهرة

مصراوي Masrawy

الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقاهرة

02:10 م الأحد 30 يوليه 2017

الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بالقاهرة

الجيوشى يتابع لجان امتحان الدور الثاني للدبلومات ا

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لجنة مدرسة القاهرة للنسيج الصناعية بشبرا، الأحد، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016/2017.

واطمأن الجيوشى على انتظام سير اللجنة، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية، كما اطمأن على عدم وجود أى شكوى بالامتحان، وأشاد بالانضباط والهدوء بها.

وشدد الجيوشى على عدم وجود أي هواتف محمولة مع المراقبين أو الطلاب؛ طبقًا لتعليمات الكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن.

يشار إلى أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية قد بدأت أمس، وتستمر لمدة أسبوعين، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان في الدور الثاني (الصناعي ـ التجاري ـ الزراعي ـ الفندقي) نظام الخمس والثلاثة سنوات (235017) طالب وطالبة، في عدد (397) لجنة.

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