"المصري للقبائل" ينظم مؤتمرًا بمحافظات غرب الدلتا لدعم السيسي ورفض الإرهاب

كتبت- مروة شوقي:

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، ورئيس حزب الغد، أنه تم تكليف الدكتور أحمد يوسف، مساعد رئيس المجلس للمتابعة، لمقابلة مدير أمن الإسكندرية، ورئيس استاد الإسكندرية، للتنسيق معهم لعقد مؤتمر جماهيري ضخم في استاد الإسكندرية، لمحافظات: "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر قيادات القبائل العربية في أسوان، والأقصر، و قنا، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط.

وأشار موسى، في بيانه الصادر، الأحد، إلى أن مؤتمر محافظات غرب الدلتا سيكون بعنوان "لا للإرهاب ونعم لترشيح الرئيس السيسي لولاية ثانية"، مؤكدًا أن المؤتمر سيمثل فيه كل القبائل العربية وستوجه الدعوة لرؤساء الأحزاب للمشاركة فيه فور تحديد موعد المؤتمر بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وأكد رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، أن المؤتمر المزمع عقده بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بعنوان "لا للإرهاب ونعم لترشيح الرئيس السيسي لولاية ثانية" تم تأجيله، نظرًا لتغيير مكانه وعقده في قصر ثقافة الفيوم.

ولفت موسى، إلى أنهم في انتظار تحديد موعد المؤتمر من إدارة قصر الثقافة بالفيوم، وهو ما سيبلغ به العمدة ابراهيم الحبوني، أمين المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية بالمحافظة.