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قبل فتح الباب اليوم.. ننشر أسعار كراسات قطع أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

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مصراوي Masrawy

قبل فتح الباب اليوم.. ننشر كراسات قطع أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

01:56 م الأحد 30 يوليه 2017

قبل فتح الباب اليوم.. ننشر أسعار كراسات قطع أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

بنك الإسكان والتعمير

كتبت- ندى الخولي:

 

تتيح جميع فروع بنك الإسكان والتعمير، كراسات قطع الأراضي الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، اعتبارًا من الثالثة وحتى الخامسة مساء اليوم الأحد. 

وتبلغ قيمة كراسة أراضي الإسكان الاجتماعي ٢٥٠ جنيه، والمتميز ٥٠٠ جنيه، والأكثر تميزًا ١٠٠٠ جنيه. 

وعلى واجهات فرع البنك بالمهندسين، حرصت إدارة البنك على لصق الإعلان بالكامل والتونيهات الخاصة بمواعيد بيع الكراسات للمواطنين الذين توجهوا إلى الفرع اليوم، في اليوم الأول لفتح باب بيع كراسات الشروط. 

وتواجد عشرات المواطنين أمام فرع البنك بمصطفى محمود، بعضهم فضل الانتظار داخل البنك، وآخرين تواجدوا خارجه وفي محيطه. 

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية. 

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