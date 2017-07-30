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ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

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مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

01:54 م الأحد 30 يوليه 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى 

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 32

بورسعيد 26 32

دمياط 25 33

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 22 34

نخل 20 34

طابا 23 35

الطور 26 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 34

كاترين 18 36

سيوة 24 36

المنيا 24 36

الفيوم 24 36

رأس سدر 23 38

أبوسمبل 30 40

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

شلاتين 30 41

حلايب 31 38

الوادى الجديد 28 40

قنا 26 40

نويبع 28 38

السلوم 22 32

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