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سكرتير عام محافظة أسيوط يدعم مشروع الثروة الحيوانية بـ7 ملايين جنيه

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سكرتير عام محافظة أسيوط يدعم مشروع الثروة الحيوانية بـ7 ملايين جنيه سكرتير عام محافظة أسيوط يدعم مشروع الثروة الحيوانية بـ7 ملايين جنيه

قال جمال آدم، سكرتير عام محافظة أسيوط، إن مجلس إدارة صندوق الخدمات والتنمية المحلية بأسيوط وافق على دعم مشروع الثروة الحيوانية بـ7 ملايين جنيه لتطويره، وذلك عقب تقديم تقرير فنى ودراسة جدوى من اللجان المختصة من أساتذة كلية الطب البيطرى والزراعة بجامعة أسيوط، وأضاف أن مجلس الإدارة أكد على الموافقة التى أقرها المسئولون التنفيذيون بدعم مشروع تنمية الثروة الحيوانية بـ5 ملايين جنيه، وذلك لشراء الماشية واستيراد 200 عجلة هولشتين و5 طلائق من الحيوانات عالية التنسيب وتربيتها بمحطة فريزيان أبنوب الحمام، مع تدعيم محطة بنى مر فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة من اللجنة المختصة وتوفير الاعتماد المالى، وكذلك دعم المشروع بـ2 مليون جنيه كقرض من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وأضاف السكرتير العام أن تطوير المشروع سوف يستفيد منه المواطن بأسيوط بتوفير الألبان واللحوم بأسعار مناسبة فى الأسواق.

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