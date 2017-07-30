أين يقضي نجوم الكرة إجازة العطلة السنوية؟

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مباريات متلاحمة، مسابقات عدة لموسم كروي شاق، يلجأ بعده اللاعبون إلى الشواطئ لقضاء إجازاتهم الصيفية قبل الدخول في معسكر إعداد الموسم الجديد.

مدينة عربية وحيدة يقصدها بعض اللاعبين من بين 10 أماكن شهيرة نستعرضها خلال السطور التالية..

الصدارة من نصيب جزيرة "إيبيزا" الإسبانية الواقعة ضمن مجموعة جزر الكناري، حيث يفضل 42 لاعبا قضاء الإجازة فيها، حسب بوابة السفر الإلكترونية "ترافيل بيرد".

واستأجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يختا مقابل 45 ألف يورو في الأسبوع؛ لقضاء الإجازة صحبة عائلته.

الأمر نفسه للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اصطحب عائلته إلى الجزيرة نفسها في يونيو الماضي، وأنفق خلال أسبوع نحو 37 ألف يورو.

24 لاعبا يفضلون السفر إلى مدينة "الملائكة" حيث ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وأبرزهم مدافع منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ جيروم بواتنج، الذي يسافر هناك للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة خاصة كثرة النخيل.

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المركز الثالث لم يخرج عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من نصيب مدينة نيويورك، التي كانت وجهة لاعب فريق بايرن ميونخ الجديد نيكلاس سولي.

واحتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الرابع، وتعد إحدى البقع المُفضلة لنجوم الساحرة المستديرة، يقصدونها للاستمتاع بإجازة العطلة السنوية.

وجاءت مدينة ميامي الأمريكية في المركز الخامس، حيث تتمتع بشواطئ رائعة وحياة برية جميلة، استطاعت من خلالها جذب العديد من اللاعبين، وأبرزهم البرتغالي دوجلاس كوستا.

المركز السادس احتلته جزيرة ميكونوس اليونانية، وزارها هذا الصيف يوليان فايجل وبيير أوباميانج، نجما بروسيا دورتموند الألماني.

مدافع بايرن ميونخ الألماني ماتس هوميلز وآخرون كانت وجهتهم العاصمة الفرنسية باريس، تلك العاصمة الحضارية التي لا تنام، وتعد أحد أهم منابع الفنون والثقافة في العالم.

المركز الثامن من نصيب برشلونة المطلة على البحر المتوسط، ثم لاس فيجاس الأمريكية في المركز التاسع، وجاءت مدينة ويلمستاد بجزر الكاريبي بالمركز العاشر.