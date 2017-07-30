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الدول المقاطعة: مستعدون للتفاوض مع قطر على تحقيق مطالبنا

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مصراوي Masrawy

الدول المقاطعة: مستعدون للتفاوض مع قطر على تحقيق مطالبنا

02:01 م الأحد 30 يوليو 2017

الدول المقاطعة: مستعدون للتفاوض مع قطر على تحقيق مطالبنا

وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير إن الدول المقاطعة على استعداد للتفاوض مع قطر على تطبيق المطالب.

وأشار الجُبير، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة المُنعقد في المنامة، إلى أن لا يمكن التفاوض بشأن مبدأ وقف دعم الإرهاب.

وعن تعاون الدوحة مع إيران، أكد الجبير أن أي دولة تتعامل مع طهران دائما ما تُصاب بأذى، مضيفا: "إيران لا يأتي من ورائها سوى الخراب والدمار". 

ويأتي الاجتماع الرباعي "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في مدينة القاهرة الخامس من يوليو الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين".

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مصراوي Masrawy

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