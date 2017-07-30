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هشام عرفات يبحث مع السفير الصيني التعاون في مجالات النقل المختلفة

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مصراوي Masrawy

هشام عرفات يبحث مع السفير الصيني التعاون في مجالات النقل المختلفة

01:52 م الأحد 30 يوليو 2017

هشام عرفات يبحث مع السفير الصيني التعاون في مجالات النقل المختلفة

كتب- عبدالله قدري:

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع سسونغ اي قوه، سفير الصين لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أهمية الشركه الاستراتيجية بين الجانبين مشيراً إلى أن هناك عدد من المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانبين، وتطرقت المباحثات إلى أخر المستجدات الخاصه بالقطار الكهربائي، حيث قاربت إجراءات توقيع عقد المشروع على الانتهاء.

يشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي يمتد من محطة عدلي منصور مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولاً إلى العاشر من رمضان، موضحًا أن هشام عرفات أن وزارة النقل حريصة على تنفيذ المشروع فى أسرع وقت نظراً لإهميته الكبيرة فى ضوء تقدم الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما دارت المناقشات على أهمية تنفيذ مشروع تطوير خط أبو قير بمحافظة الإسكندرية لما يمثله هذا الخط من أهمية كبرى لمواطنى محافظة الإسكندرية، حيث أكد وزير النقل ضرورة قيام الشركة الصينية بتقديم كافه الدراسات المطلوبة لتنفيذ هذا الخط.

وناقش الطرفان التعاون فى مجال النقل النهرى حيث أشار الوزير إلى أن هناك اهتمام كبير من الوزارة لتعظيم دور نهر النيل في نقل البضائع لتخفيف العبء على الطرق التي تتكلف الملايين في أعمال الصيانة السنوية.

وعرض الجانب الصيني إمكانية إعداد دراسة جدوى خاصه بتطوير النقل عبر نهر النيل كما بحث الجانبان إمكانية التعاون فى قطاع النقل البحرى خاصة التعاون في مجال المحطات متعددة الأغراض في الموانىء المصرية (الإسكندرية، دمياط، سفاجا).

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