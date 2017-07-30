"رصاص" رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، تكليف اللواء عصام فراج رصاص، لواء شرطة سابق، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، خلفًا للدكتور عادل سلامة، رئيس المدينة الحالي، عقب توليه المهمة في شهر فبراير الماضي، بقرار من وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكى بدر، بالقرار رقم 51 لسنة 2017.

ورئيس مدينة مطوبس الجديد، من مواليد 27/7/1959، مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعمل في الشرطة منذ تخرجه من كليتها عام 1981، في الإدارات الشرطية المختلفة، مثل: الأمن العام، والمرور، والحرس الجامعي، وشئون الضباط والأفراد.



وأنهى حياته العملية في الشرطة، قبل إحالته للتقاعد، عندما كان مساعدًا لمدير أمن المنوفية لشئون الخدمة والضباط عام 2014، وتولى منصبه الجديد كأول عمل له في المحليات، بعد 3 سنوات من تركه العمل الشرطي.

وفي أول تصريحاته، قال اللواء عصام رصاص لـ"مصراوي"، إنه قبل بدء مهمته، اليوم الأحد، جَمَع معلومات كاملة عن مركز مطوبس، وأجرى جولة تفقدية على الطبيعة داخل شوارع المدينة، مضيفًا أنه جاء لخدمة أبناء مطوبس، والوقوف على مشاكلهم.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس الجديد، أنه يرفض الاستعانة بموظفي مجلس المدينة للتعرف على طبيعة مشاكل المركز والمدينة، منوهًا بأن الجولات الميدانية ستوضح مدى هذه المشاكل.

وأشار إلى أنه سيستعين بالشباب من أبناء مطوبس، لدراسة أفكارهم التي من شأنها خدمة مركزهم، بعيدًا عن أي أهواء ومصالح شخصية.