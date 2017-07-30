بالصور.. إحالة 81 طبيبًا بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق
بالصور.. إحالة 81 طبيبًا بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق
02:01 م الأحد 30 يوليو 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
أحال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 81 طبيبًا بمستشفى كفر الشيخ العام للتجقيق، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق.
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة، للمستشفى لمتابعة سير وانتظام العمل به، والوقوف على مطالب وآراء المرضى، والمترددين على المستشفى.
وشهدت جولة محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام، تفقده أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والغسيل الكلوى، الذي يضم 74 ماكينة غسل كلوى "42 في التشغيل، و32 احتياطي"، وأطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الصحية الخاصة بالغسيل الكلوى.
فيما تفقد أيضًا العيادات الخارجية، والتى شملت الأطفال، والمسالك البولية، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة.
وكلّف محافظ كفر الشيخ، مسئولى الشئون الصحية، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، بتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة، واحتياجات المرضى، ودراسة شراء جهاز جديد لتفتيت حصوات الكلى، ووجه بصرف إعانات مالية من الضمان الاجتماعي لغير القادرين، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتكثيف المرور اليومي.
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