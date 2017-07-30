إحالة طبيب "ضرب مريضًا بالجزمة" للنيابة الإدارية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

قرر عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، إيقاف أحد أطباء مستشفى مطاي عن العمل، وإحالته للنيابة الإدارية بمطاي للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لاعتدائه على مريضًا بالحذاء داخل المستشفى، وسوء معاملته للمرضى وتوجيه السباب لهم.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة عملية الانضباط في العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة عدم التلاعب بأرواح المرضى واستغلالهم وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حرصًا على حقوق الدولة وصالح العمل.

كانت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد تقدمت بمذكرة للمحافظ أوضحت فيها تعدي أحد أطباء مستشفى مطاي، على مريض غسيل كلوي بعد وقوع مشادة بينهما، الأمر الذي يعد مخالفة صارخة لقوانين ولائحة العمل داخل المستشفى.

كانت مديرية الصحة في المنيا قد سبق وفتحت تحقيقا، قبل نحو أسبوع، في واقعة اتهام طبيب بمستشفي مطاي العام، بالاعتداء على مريض بالحذاء والسب، في أثناء تلقيه جلسة العلاج بوحدة الغسيل الكلوي.

وجرى فتح التحقيق بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا، حرر به مركز شرطة مطاي المحضر رقم 2562 إداري، من رضا أبو الليل سند عبد الحميد، وربيعة إبراهيم مسعد، يفيد بتضررهما من أحد أطباء الاستقبال بالمستشفى العام، ويدعى "ع.ا".

وتضمن البلاغ أن الطبيب المذكور، اعتدي بالضرب بالحذاء والألفاظ غير اللائقة على الشاكي الأول، أثناء إجرائه جلسة غسيل كلوي.

وقال الشاكيان، إنه أثناء تواجدهما في غرفه الغسيل الكلوي، فوجئا بالطيب يعتدي عليهما بالسب والشتائم و الإهانة، ثم ضرب الأول بالحذاء أمام المرضى وأهلهما والعاملين، عندما طلب وأصر على استدعاء الطبيب المذكور على وجه السرعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه لشعوره بالتعب وشدة الإعياء.