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الأهلي يستقر على قيد «أزارو والشيخ» في القائمة الإفريقية

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الأهلي يستقر على قيد «أزارو والشيخ» في القائمة الإفريقية الأهلي يستقر على قيد «أزارو والشيخ» في القائمة الإفريقية

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على أسماء اللاعبين الذين سوف يتم قيدهم بقائمة الفريق الإفريقية، للمشاركة في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ «البدري» الثنائي أحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو، بنيته في قيدهما بقائمة الفريق الإفريقية استعدادًا لمواجهة نادي الترجي التونسي، في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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وينتظر «البدري» نهاية الميركاتو الصيفي من أجل الاستقرار على اللاعب الثالث الذي سيتم قيده، ومن المرجح أن يكون في مركز المدافع.

الجدير بالذكر أن الأهلي استعاد الشيخ بعد انتهاء إعارته لفريق للمقاصة الموسم المنقضي، والذي استطاع أن يحصل فيه اللاعب على لقب هداف الدوري برصيد 17 هدفًا، بينما تم التعاقد مع وليد أزارو لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف الدفاع الجديدي المغربي.

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التحرير

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