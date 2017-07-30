ماذا يحدث إذا فتح باب الطائرة في الجو؟

كتبت- هاجر حاتم:

يقدم طاقم أي طائرة قبل إقلاعها إرشادات عامة عن حالات الطوارئ، من استخدام أحزمة الأمان، وأجهزة التنفس. ولكن ألم تسأل نفسك من قبل ماذا يحدث في حالة فتح باب الطائرة أثناء إقلاعها؟.

ذكرت صحيفة التليجراف أنه من الصعوبة أن يفتح الباب من الداخل بسبب الضغط الموجود في الخارج.

وذكر قائد الطائرة "باتريك سميث" أن الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من الباب سيتم سحبهم إلى السماء، كما أن هناك احتمالية تحطيم الطائرة في دقائق بفعل الضغط.

ويظل الركاب في حالة وعي لمدة تتراوح بين 15 و20 ثانية، وهي مدة كافية لكي يسحبوا أقنعة الأوكسجين ويساعدوا من بجانبهم.

كما قال عضو في منتدى " PPRun" المتخصص في شئون الطيران، إن حدوث هبوط سريع في الضغط يؤدي إلى سحب اللسان صوب الحلق، فضلا عن الشعور بألم قوي في الأذنين وتضاعف حساسية الأسنان بواقع 100 مرة.

كما قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث حالات فقدان الوعي للركاب، بسبب نقص الأكسجين وارتفاع نبضات القلب، مما قد يؤدي إلى حدوث حالات وفاة.