هذه هي أسباب الانزلاق الغضروفي وطرق علاجه

كتب - هشام عواض:

يتكون العمود الفقري من 33 فقرة تفصل بينهم نسيج يسمي النسيج الغضروفي، تسمح لجسم بالحركة بسلاسة، وفي بعض الحالات عندما ينزلق النسيج من بين الفقرات يسبب ما يعرفه العامة باسم الانزلاق الغضروفي أو الديسك، والذي أصبح من المشاكل الصحية الشائعة في عصرنا، وأوضح الدكتور هشام مجدي سليمان استشاري جراحة العمود الفقري ومناظير الأعصاب، لـ"مصراوي" أسباب المرض وعلاجه.

أوضح "سليمان"،أن هناك الكثير من العوامل التي تسبب الإصابة بالغضروف وأهمها هو الاستعداد الوراثي، بالإضافة إلى زيادة الوزن، التعرض إلى إصابة بالظهر مثل السقوط، قيادة السيارات الثقيلة مثل الجيب وسيارات السباقات التي تسبب ضربات للظهر.

وأشار "سليمان"، إلى أن المريض يعاني من ألم تحرك في الجزء السفلي من الظهر نزولًا للركبة والساقين وقد يكون مصحوبًا بالشعور بالتنميل، مشيرًا إلى أن الشعور بالتحسن يبدأ مع نوم المريض على أحد جانبية وثني الركبتين ووضع مخدة بين الساقين مما يقلل الألم.

وأكد استشاري جراحة العمود الفقري، أن مع استمرار تطور المرض قد يصاب الشخص بضعف في الأطراف فلا يستطيع التحكم في حركة القدم، موضحًا أن العلاج يعتمد على حالة المريض، وغالبًا يعتمد العلاج الدوائي على التخفيف الألم، فيطلب من المريض الراحة، والنوم على سطح صلب، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوية المسكنة ومضادات الالتهاب، وأدوية تقلل ألم العصب.