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برلمانية عن انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة: قضية أمن قومي

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مصراوي Masrawy

برلمانية عن انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة: قضية أمن قومي

01:09 م الأحد 30 يوليه 2017

برلمانية عن انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة: قضية أمن قومي

النائبة أنيسة عصام حسونة

كتب- أحمد علي:

توجهت النائبة أنيسة عصام حسونة، بسؤال إلى وزيري الكهرباء والطيران بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، مطالبةً بالكشف عن المسئول عن انقطاع التيار الكهربائي، وأين إجراءات السلامة البديلة واستراتيجية مواجهة الأزمات والكوارث بمطار القاهرة الدولي.

وتضمنت تساؤلات النائبة أنيسة حسونة: "من سيعوض الخسائر الفادحة المالية والسياسية والملاحية التي تسببت فيها انقطاع الكهرباء في هذا المطار الدولي الحيوي، وهل سينتهي الأمر بإجراء تحقيقات ومحاسبة موظف صغير فقط؟".

وأردفت عضو مجلس النواب، في نص البيان الصادر، الأحد: " أن ما حدث يعد سابقة هي الأولى من نوعها، والتي تمثلت في انقطاع لتيار الكهربائي الجهد العالي عن مبنى رقم 3 بمطار القاهرة القادم من محطة كهرباء الحلمية، ولم يتم تشغيل المولدات الاحتياطية والتي كان من المقرر تشغيلها آلياً فور انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى ذلك إلى تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية وداخلية ما بين ساعتين وثلاث ساعات".

وأضافت "حسونة"، أن مسألة انقطاع الكهرباء عن المطار هي قضية أمن قومي، لما لها من ضرر على السياحة المصرية التي ننادي برجوعها، بل وتضر ضررًا بالغًا بسمعة مصر الدولية.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أن هذه مسألة لا بد أن يترتب عليها عقوبات صارمة، ليس فقط لأنها تسقط كل أجهزة الكشف عن الممنوعات والأجهزة وتعرض الأمن للخطر ولكنها أيضًا تؤثر معنوياً على صورة الدولة الأمنية.

وشددت على أن انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي يعد أمرًا عبثياً ناجمًا عن فشل الإدارة بشكل يضرب أمن وسياحة مصر في مقتل.

ولفتت إلى أن الخطر الأكبر والأعظم هو أن كاميرات المراقبة توقفت بعد انقطاع الكهرباء الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في وجود ثغرات أمنية تؤدي إلى تنفيذ عمليات إرهابية.

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