غدا الطقس مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى - العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 32

بورسعيد 26 32

دمياط 25 33

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 22 34

نخل 20 34

طابا 23 35

الطور 26 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 34

كاترين 18 36

سيوة 24 36

المنيا 24 36

الفيوم 24 36

رأس سدر 23 38

أبو سمبل 30 40

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

شلاتين 30 41

حلايب 31 38

الوادي الجديد 28 40

قنا 26 40

نويبع 28 38

السلوم 22 32