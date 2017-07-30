أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غدا الطقس مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 35

Google+ Print
غدا الطقس مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 35 غدا الطقس مائل للحرارة.. والكبرى بالقاهرة 35

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى - العظمى
القاهرة  25 35
الإسكندرية 25 32
مطروح 25 32
بورسعيد 26 32
دمياط 25 33
بلطيم 25 33
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
العريش 22 34
نخل 20 34
طابا 23 35
الطور 26 34
مرسى علم 29 38
الغردقة 28 40
شرم الشيخ 30 39
رفح 22 34
كاترين 18 36
سيوة 24 36
المنيا 24 36
الفيوم 24 36
رأس سدر 23 38
أبو سمبل 30 40
وسط الدلتا 25 35
أسيوط 25 37
سوهاج 26 38
الأقصر 28 41
أسوان 30 41
شلاتين 30 41
حلايب 31 38
الوادي الجديد 28 40
قنا 26 40
نويبع 28 38
السلوم 22 32

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية