ننشر خطة عمل لجنة «الإدارة المحلية» في الإجازة البرلمانية

التحرير

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قال النائب أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حصلت على موافقة من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على العمل في الإجازة البرلمانية، لإنجاز عدة قوانين هامة، تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بعقد اجتماع لمناقشة المعايير الخاصة لقيادات الوحدات المحلية وظاهرة نقص المهندسين في الإدارات الهندسية في الأحياء.

وأضاف السجيني لـ"التحرير" أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات والخاص بـ"السايس"، والمقدم من النائب ممدوح مقلد، إضافة إلى عقد اجتماع آخر لمناقشة مشروع تعديل قانون البرك والمستنقعات.

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وأضاف أن اللجنة لها نشاط مكثف خاص بالزيارات الميدانية تبدأ من اليوم بزيارة الوادي الجديد بوفد يضم النواب (سعد بدير وعبد الحكيم مسعود ومحمد الحسينى وأحمد الشريف، أعضاء اللجنة)، بالإضافة إلى نواب المحافظة، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة اللواء محمد الزملوط ـ محافظ الوادى الجديد، بغرض التعرف على خطط التنمية فى المحافظة والمشروعات الجارية حاليا والمستهدفة والاستماع أيضا إلى مشكلات المواطنين على الطبيعة بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظة.