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المفتي: تنظيم الأسرة حلال.. والدين لا يدعو لكثرة الإنجاب (فيديو)

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المفتي: تنظيم الأسرة حلال.. والدين لا يدعو لكثرة الإنجاب (فيديو) المفتي: تنظيم الأسرة حلال.. والدين لا يدعو لكثرة الإنجاب (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور محمد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن تنظيم الأسرة حلال شرعا والإجهاض حرام، والدين يدعو طوال الوقت إلى التوازن والتنمية، ولا يدعو أبدًا إلى كثرة الإنجاب التي تعثر المجتمع والتي لا تفيده في شيء.

وأضاف علام، خلال كلمته في احتفالية وزارة الصحة باليوم العالمي للسكان، اليوم الأحد: "دار الإفتاء تشدد على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة وليس حرامًا، والدين يدعو إلى بناء الإنسان، وهو ما يتسق مع أهداف الدولة في القضية السكانية".

وتابع: "من المفترض أن تتكامل كل الخطط الموضوعة من قبل الدولة والوزارات المختلفة للنهوض بالمجتمع، ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب عليه وتعيق تقدمه".

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وذكر: "قضية السكان لها منظور ديني، ولا يجب احترام جزء منه وإغفال النصوص الأخرى، التي إذا تم قراءتها جيدا فسنصل إلى رؤية وإدراك حقيقي بأن الزيادة السكانية خطر على المجتمع ككل".

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التحرير

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