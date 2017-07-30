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السيسي يهنئ المغرب بالعيد الوطني

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السيسي يهنئ المغرب بالعيد الوطني السيسي يهنئ المغرب بالعيد الوطني

التحرير

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أوفد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة العيد الوطني.

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهى ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.

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وبويع محمد السادس بن الحسن، الملك الحالي، في 23 يوليو 1999، وأعلن ملكا رسميا في 30 يوليو، لهذه المناسبة عدة مظاهر تغطي عبر التليفزيون العمومي كأنشطة رسمية وتقاليد عريقة، تخليدا لهذه المناسبة المجيدة.

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التحرير

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