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عمران: 37 مليار جنيه زيادة في رأسمال البورصة خلال 4 سنوات

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عمران: 37 مليار جنيه زيادة في رأسمال البورصة خلال 4 سنوات عمران: 37 مليار جنيه زيادة في رأسمال البورصة خلال 4 سنوات

التحرير

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قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة حققت 37 مليار جنيه زيادة فى رأسمالها خلال الفترة من 2013 إلى 2017، بمتوسط سنوي 9.3 مليار جنيه.

وأضاف عمران أن مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 200% خلال هذه الفترة، وهو ما أهلها لتصبح الأولى على مستوى العالم، حسب مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

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وتابع خلال مؤتمر "حصاد البورصة المصرية خلال 4 سنوات" اليوم الأحد، أنه تم قيد 76 شركة بقيمة اسمية 11 مليار جنيه، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 1.5 مليار جنيه يوميا فى المتوسط بزياده نحو 4 مرات.

وأكد رئيس البورصة أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية قيد 6000 صندوق ومؤسسة بالبورصة، ما انعكس على حجم تعاملات الأجانب التى سجلت صافي شراء منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى 11 مليار جنيه.

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التحرير

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