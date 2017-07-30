بالأرقام.. هكذا تغيرت منظومة صناعة «الخبز»

التحرير

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تُجري وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع أطراف العمل بمنظومة الخبز الجديدة من مطاحن "عام وخاص"، وأصحاب مخابز إعادة ترتيب للمنظومة، وإجراء تعديلات فنية تهدف حسب ما أعلنه الوزير إلى منع التسريب والتلاعب وإيصال الدعم لمستحقيه، وفي السطور التالية ننشر أهم ملامحها:

تحول المعاملات من الأمانة إلى الدفع النقدي

بدءًا من الإثنين المقبل ستتغير طريقة التعاملات داخل منظومة الخبز الجديدة، ليتحول نظام المعاملات من "نظام الأمانة" إلى الدفع النقدي، بحيث تقوم المطاحن بدفع كامل ثمن الأقماح التي تحصل عليها نقدًا، ثم تدفع المخابز تأمينا لأول ثلاثة أيام لتحصل على الدقيق من المطاحن، وتقوم بالخبز لتحصل على تكلفة تصنيعها وتبدأ التوريد مرة أخرى للمطاحن.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي أكد أن منظومة الدفع النقدي تضمن تعاملا أدق، وأن هذا الإجراء يأتى من قبيل ترتيب المنظومة من الداخل فنيا، الأمر الذي يضمن منع التسريب والتهريب في الدقيق ويضمن نظاما رقابيا أكثر دقة وكفاءة.

تكلفة تصنيع رغيف الخبز

فى المنظومة الجديدة التى يتم البدء فى تطبيقها من الإثنين المقبل ستصبح تكلفة تصنيع الجوال الـ100 كيلو، الذى ينتج 1250 رغيفا وفقًا للمواصفات المنصوص عليها من وزارة التموين، ستكون 180 جنيها عن كل جوال، وهو ما يعادل نحو 14.4 قرش عن كل رغيف، يحصل صاحب المخبز على 5 قروش من المواطن ويصرف باقي مستحقاته يوميا فور الانتهاء من الخبز.

عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، قال إن هناك توافقا تاما على تكلفة التصنيع بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، وإن أصحاب المخابز سينفذون القرار بدءًا من الإثنين بكامل بنوده.

وأضاف غراب فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن رغيف الخبز خط أحمر لا يحق لأحد الاقتراب منه، مؤكدًا أن نسبة استهلاكه من المواطنين تتجاوز الـ90% اعتمادًا عليه يوميا فى النظام الغذائى الخاص بالفرد.

إمكانية تغيير المطاحن

علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه يمكن لصاحب المخبز أن يُغير المطحن المربوط عليه فى حال إثباته لعدم جودة القمح الذى يحصل عليه، وذلك من خلال إخضاع العينات إلى الفحص بالمعامل.

وأضاف المصيلحى أن مدة الفحص لن تتجاوز الـ48 ساعة على أقصى تقدير، وأن إجمالي كميات القمح المحلي 3.4 مليون طن، والوزارة تستهدف استيراد 7 ملايين طن خلال العام المالي الحالي، منها 6 ملايين طن استهلاك فعلي خلال العام ومليون طن كاحتياطي ومخزون.

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أسعار الأقماح والدقيق في منظومة الخبز الجديدة

من المقرر أن تصبح الأسعار وفقًا لمنظومة الخبز الجديدة نحو 4 آلاف جنيه لطن القمح و4700 جنيه لطن الدقيق كقيمة تأمين، على أن تتم مراجعة هذه الأسعار وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مدى زمني أقصاه 3 أشهر بالنسبة للأقماح والدقيق.

مواصفات وجودة رغيف الخبز

اتفق الشركاء الثلاثة فى منظومة الخبز أن مسئوليتهم الحفاظ على مواصفات رغيف الخبز على ألا يقل وزن الرغيف البلدي عن 110 جرامات، و المجري لا يقل عن 100 جرام، فضلاً عن جودة الرغيف وفقا لتلك المواصفات.

علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أن المطاحن التابعة تجدد الثقة مع المخابز ووزارة التموين، وأن المنظومة الجديدة ستشهد أفضل جودة لرغيف الخبز، نظرًا لما يتضمنه النظام الجديد من حوكمة كاملة لها، الأمر الذى لن يسمح بأي تلاعب خلال الفترة القادمة.

وتمثل جملة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 70% من قواعد الطحن، بحجم أعمال يبلغ 6.3 مليون طن سنويا، بالإضافة لـ7 شركات مطاحن حكومية بإجمالي 90 مطحنا بطاقة إنتاجية 600 ألف طن شهريا.

حجم المستفيدين من دعم الخبز

وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز مكونة بطاقاتهم من 4 أفراد، ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميا.

وتستهلك مصر سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، وهو ما يستنزف رصيدا كبيرا من العملة الأجنبية للدولة.

وكشف تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن، في صرف حصتهم من الخبز المدعم.