بالصور- مركز شباب "نصر النوبة" مزرعة مواشي.. على طريقة "التجربة الدنماركية"

أسوان - إيهاب عمران:

تحول مركز شباب نصر النوبة بأسوان، بالكامل لمزرعة لتسمين الماشية، مثلما حدث في فيلم التجربة الدنماركية للزعيم عادل إمام، خاصة مشهد رعي الأغنام والماشية في إحدى مراكز الشباب خلال حضور وزير الشباب والرياضة

ويقول محمد هاشم، أحد شباب مدينة نصر النوبة لـ"مصراوي"، إن المركز مهمل منذ عدة سنوات، ولا تمارس فيه أي أنشطة، ما أدى إلى تهدم أسواره ونمو النباتات والحشائش داخل أرضه، فأطلق الأهالي ماشيتهم وأغنامهم داخل المركز حتى أصبح مزرعة للمواشي في النهار ووكرًا للأعمال المنافية للآداب ليلًا.

ويضيف حسين محمد، من أهالي نصر النوبة، أن المبنى الإداري للمركز مهجور ولا يفتح إلا على فترات متباعدة، لتسوية الحسابات والفواتير فقط، مناشدًا خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة والجهات الرقابية بالتحقيق في وقائع الفساد داخل المركز.

ويشير علاء محمود، إلى أنه بدلًا من أن يكون مركز الشباب منارة للتثقيف والتعليم وتربية النشأ تحول إلى مزرعة لتربية الماشية، مطالبًا بمعاقبة المسؤلين على ما وصفه بـ"المهزله" التي فاقت مشاهد فيلم التجربة الدنماركية.

من جانبه قال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هناك جزءًا متهدمًا من سور مركز الشباب، عبرت منه الماشية إلى داخل المركز، ولكن جرى إخراجها على الفور، ولم يستغرق الأمر سوى عدة دقائق.

وأشار "رشدي" إلى إحالة مدير إدارة الشباب والرياضة بنصر النوبة ومسئولي مركز الشباب للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فور انتهاء التحقيقات معهم.