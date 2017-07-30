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ليفربول يستهدف التعاقد مع بوليسيتش لتعويض رحيل كوتينيو المنتظر

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ليفربول يستهدف التعاقد مع بوليسيتش لتعويض رحيل كوتينيو المنتظر ليفربول يستهدف التعاقد مع بوليسيتش لتعويض رحيل كوتينيو المنتظر

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عزم يورجين كلوب التعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند كريستيان بوليسيتش، في حال رحل فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة الإسباني.

ويحاول المدرب الألماني بشتى السبل الإبقاء على النجم البرازيلي في صفوف الريدز، على الرغم من استعداد برشلونة لدفع أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

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ويرى كلوب في اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 18 عامًا القدرة على أن يصبح نجما عالميا، وفي الوقت الذي يرفض فيه دورتموند التفريط في خدمات لاعبه، سيحاول ليفربول التعاقد معه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في حال قرر كوتينيو الرحيل.

وأجبر كلوب على البحث عن لاعبين آخرين لتعويض رحيل كوتينيو المنتظر، وذلك بعدما رفض لايبزيج كل العروض التي تقدم بها ليفربول لشراء لاعبه نابي كيتا، على الرغم من استعداد الريدز لدفع 70 مليون إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الغيني.

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التحرير

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