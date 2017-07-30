الرابحون والخاسرون من رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان

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ينتظر عشاق كرة القدم حل لغز الصفقة الأبرز في تاريخ كرة القدم إن تمت، وهي انتقال نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع البارسا.

ويعد بول بوجبا اللاعب الأغلى في العالم في الوقت الحالي، وذلك عندما انتقل الصيف الماضي من صفوف يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو، وستكون قيمة صفقة نيمار إن تمت ضعف قيمة صفقة بوجبا.

وبدوره استعرض موقع "سكواكا" أبرز الرابحين والخاسرين من صفقة نيمار إن تمت في السطور التالية كالآتي:

- الرابحون

1- والد نيمار

عندما انضم نيمار إلى برشلونة حصل والده على مبلغ مالي قيمته 40 مليون يورو، ومن المنتظر أن يحصل والده على ضعف ذلك الرقم أو أكثر إن نجح في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي الفرنسي.

2- قطر

تعاني قطر في الآونة الأخيرة من حالة من عدم الاستقرار السياسي من خلال علاقتها المتوترة مع بعض الدول العربية والولايات المتحدة، كما فقدت رعايتها هذا الموسم لقميص برشلونة، أي أنها فقدت الاتصال باثنين من أهم اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ميسي ونيمار.

وتحاول قطر الآن إقناع نيمار بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان المملوك للشركات القطرية، وبالتالي ضمان وجود نيمار في الفريق والاستفادة منه في الأمور الدعائية والترويجية لمونديال 2022.

3- أوناي إيمري

فشل إيمري في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي، ومع ذلك لم تتم إقالته على عكس المتوقع، وستكون فرص إيمري كبيرة لتحقيق النجاحات مع الفريق العاصمي في حال وصل نيمار إلى ملعب حديقة الأمراء.

4- أرسنال

يبدو من الغريب وضع أرسنال في ذلك الموضوع، ولكن يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع لاعب المدفعجية أليكسيس سانشيز، وفي حال تعاقد الفريق الباريسي مع نيمار سيغض النظر عن التعاقد مع سانشيز وبالتالي يضمن الفريق اللندني بقاء لاعبه التشيلي لموسم إضافي.

5- باريس سان جيرمان البرازيلي

يمتلك باريس سان جيرمان تاريخًا حافلًا مع المواهب البرازيلية، وتضم تشكيلته الحالية بالفعل العديد من المواهب البرازيلية من لوكاس مورا وماركينيوس وتياجو سيلفا وداني ألفيس، وبالتالي سيشكل انضمام نيمار إلى الفريق الضلع البرازيلي الخامس وزيادة التناغم بين اللاعبين.

6- الدوري الفرنسي

لم يكن الدوري الفرنسي جذابا للنجوم في أي وقت من الأوقات، ولكن من شأن وصول نيمار أن يرفع من قيمته بشدة ومع الاهتمام بجودة الملاعب الفرنسية، سيكون من السهل للغاية تسويق الدوري بأموال كبيرة للغاية.

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- الخاسرون

1- مسؤولو برشلونة

عند انضمام أي لاعب لصفوف ريال مدريد أو برشلونة، يكون من شبه المؤكد أنه لن يرحل إلا إذا قررت الإدارة عدم رغبتها في بقائه، ولم يفقد برشلونة أيا من نجومه بصورة أخرى غير تلك إلا في مناسبتين، عند رحيل الظاهرة رونالدو في عام 1997 إلى جانب رحيل لويس فييجو في عام 2000، وستكون ضربة جديدة لإدارة برشلونة أن يرحل نيمار بتلك الصورة.

2- إيرنيستو فالفيردي

من الصعب للغاية تولي المسؤولية الفنية لفريق بحجم برشلونة نظرًا لسقف التطلعات الكبير الموجود في النادي، ولكن تبقى الأمور سهلة بعض الشيء من خلال وجود الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار في خط الهجوم وهم القادرون على إخفاء مشكلات برشلونة الكبيرة في خط الوسط وخط الدفاع، والآن إذا رحل نيمار فسيكون فالفيردي بحاجة إلى مواجهة تحدي علاج أزمات البارسا في خط الوسط وخط الدفاع.

3- ليونيل ميسي

يعد ليونيل ميسي من أفضل اللاعبين في العالم بكل تأكيد، ولكنه يبقى بحاجة إلى لاعب حاسم في الثلث الأخير من الملعب لمساعدته، مثل لويس سواريز ثاني هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي وأكثر لاعب صناعة للأهداف وكذلك نيمار ثاني أكثر صانعي الأهداف في الدوري الإٍسباني الموسم الماضي وأكثر اللاعبين خلقًا للفرص والمراوغات.

وأظهر ميسي ونيمار وسواريز تناغما كبيرا في الثلث الأخير من الملعب، وهو الأمر الذي سيفتقده ميسي برحيل نيمار إلا إذا تمكن برشلونة من تعويض رحيل نيمار، خاصة أن ميسي لا يرغب في إرهاق نفسه بشدة هذا الموسم للوصول إلى مونديال روسيا 2018 بلياقة بدنية جيدة في فرصته الأخيرة للتتويج بلقب كأس العالم.





4- الدوري الإسباني

نجح الدوري الإسباني في جذب الأنظار إليه بشدة بفضل وجود أفضل لاعبين في العالم، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ومع تخطي الثنائي عامهم الثلاثين، يبحث الدوري الإسباني عن جذب نجوم عالمية جديدة وكانت الآمال منصبة على وجود نيمار في الليجا.

5- جوليان دراكسلر

يلعب الجناح الأيسر منذ أعوام عديدة في أندية صغيرة لا تتناسب مع حجم موهبته الكبيرة، وأخيرًا نجح في شهر يناير الماضي من الانضمام إلى أحد الأندية الكبيرة، ولكنه سيعاني في حال انضمام نيمار الذي يلعب بشكل أساسي في مركزه وسيتعرض لخطر فقدان مكانه في التشكيل الأساسي أو على أقل تقدير الوجود في مركز لم يعتد عليه.

6- نيمار

في الوقت الذي سيحصل فيه نيمار على ضعف أجره تقريبًا وسيكون اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، إلا أنه سيكون الخاسر الأكبر في تلك الصفقة، نظرًا لمغادرته واحدا من أفضل الأندية في العالم إلى جانب إهدار فرصة الوجود إلى جانب أفضل لاعب في العالم ميسي وأفضل مهاجم سواريز.

ويغامر نيمار كثيرًا بالانتقال إلى ناد يفتقد العقلية الانتصارية، وكيف لا وناد يمتلك كل تلك القوى الشرائية فشل الموسم الماضي في التتويج بلقب الدوري الفرنسي الضعيف بعد مغادرة زلاتان إبراهيموفيتش، وسيتعرض نيمار لانتقادات حادة في حال فشل في قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.