بالصور.. افتتاح مخيم لبيع السلع بأسعار مخفضة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

افتتح اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مخيما أقيم على مساحة 600 متر أمام محطة سكك حديد الأقصر، مخصص لبيع المنتجات اليدوية والسلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك في ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأقصرية ومحدودي الدخل.

أقيم هذا المخيم، تحت إشراف جهاز شباب الخريجين، بقيادة المهندسة نورا أحمد عثمان، مدير الجهاز بمحافظة الأقصر، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة أحمد عبيد، وكيل الوزارة بالأقصر.

وشارك في المخيم 8 جمعيات خيرية، إلى جانب البيت النوبي والمركز الحضري، وعدد من شباب الخريجين.

من جانبه، أكد اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، أن المخيم مملوك بالكامل لمحافظة الأقصر، ويهدف إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين وإيجاد منافذ بيع لمنتجاتهم، مشددًا على ضرورة مشاركة شباب الخرجين بالقرى في هذا المخيم، وتوفير السلع المدرسية نظرًا لاقتراب موعد بدء الدراسة.