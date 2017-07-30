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وفد "محلية النواب" يتوجه إلى الوادي الجديد لبحث تنمية المحافظة

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مصراوي Masrawy

وفد "محلية النواب" يتوجه إلى الوادي الجديد لبحث تنمية المحافظة

12:47 م الأحد 30 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

توجه وفدٌ برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، صباح الأحد، إلى محافظة الوادي الجديد، وتأتي الزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظات.

ويضم الوفد، النواب: "سعد بدير، وعبد الحكيم مسعود، ومحمد الحسيني، وأحمد الشريف، فضلًا عن نواب المحافظة".

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للتعرف على خطط التنمية في المحافظة والمشروعات الجارية حالياً، والمستهدفة مستقبلًا، فضلًا عن الاستماع إلى مشاكل المواطنين على الطبيعة بالتعاون والتنسيق مع نواب المحافظة.

وتابع السجيني: "لدينا قناعة كاملة أن مسألة إعادة توزيع السكان والتوطين في المناطق التي يوجد بها ثروات طبيعية مثل محافظات الوادي الجديد، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء"، لافتًأ إلى أنها باتت مسألة تحتاج إلى تضافر وتحفيز كافة قطاعات الدولة، نظرًا لأن مساحة الوادى الجديد تمثل 40% من مساحة .

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نستهدف من الزيارة إلقاء الضوء على أن هذه المحافظة تحتاج حزمة حوافز استثمارية أو تعليمية أو من خلال الأجور ورفع الرواتب، والهدف تنمية المحافظة والتشجيع على توطين المهاجرين لها من أبناء المحافظات الأخرى".

وتابع عضو مجلس النواب: "الهدف الأسمى يتمثل في إعادة توزيع التكدس في الدلتا القديمة، وهناك مشاكل للمواطنين نواب المحافظة أدرى بها سنسمعها منها ونضعها في الأولويات، ونتحدث عن التخطيط الإستراتيجي للمحافظة".

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعين في وقتٍ سابق بشأن محافظة الوادي الجديد، ناقش الأول طلبات إحاطة، فيما ناقش الاجتماع الثاني موازنة المحافظة، وحضرهما المحافظ، مما يدل على وعي المحافظ وسعيه للتواصل مع جميع القطاعات في الدولة سواء التشريعية أو الرقابية، وعندما نجد هذا الاهتمام والحماس منه بجب مساندته.

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مصراوي Masrawy

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