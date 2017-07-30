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"الآثار"تبدأ في ترميم مسجد إنجي هانم بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

"الآثار"تبدأ في ترميم مسجد إنجي هانم بالإسكندرية

12:44 م الأحد 30 يوليو 2017

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كتبت-نسمة فرج:

بدأت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف في أعمال درء الخطورة عن مسجد إنجي هانم الأثري بمحرم بك بمدينة الإسكندرية؛ تمهيدًا للبدء في مشروع ترميمه. ​

وأوضح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي -حسب البيان الصادر اليوم الأحد- أنه بالمتابعة الدورية للحالة المعمارية للمسجد تبين أن المئذنة وواجهات وسطح المسجد ومصلى السيدات في حاجة ضرورية للترميم، بالإضافة إلى تغير بعض البراطيم الخشبية الحاملة لسطح المسجد.

وأضاف أنه تم صلب هذه الأجزاء بالسقالات و البدء في أعمال الترميم التي تتم تحت الإشراف الأثري والهندسي الكامل لمنطقة أثارالاسكندرية والساحل الشمالي، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لوزارة الأوقاف متكفلاً بها أحد المتبرعين، وذلك بعد أخد كافة التعهداد القانونية اللازمة ضمانةً لإلتزامه بكافة أعمال الصيانة والترميم حتى النهاية.

وأشار متولي إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ترميم المئذنة وبدء تغيير البراطيم الخشبية المصابة بالسوس والتالفة، كما تم تبليط سطح المسجد بمادة عازلة لحمايته من مياه الأمطار في الشتاء.

يذكر أن مسجد إنجي هانم مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية منذ عام 2008، و قد أنشأته إنجى هانم، زوجة والي مصر محمد سعيد باشا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.

و يتكون المسجد من مساحة مستطيلة قسمت إلي أربعة أروقه موازية لجدار المحراب الذي يشغل حدود المسجد، ومنبر خشبي و مصلي للسيدات.

و يعلو الجزء الشمالي من بيت الصلاة مئذنة يتم الوصول إليها عن طريق فتحة توجد بمصلي السيدات.

وللمسجد مدخلينأحدهما رئيسي بالجهة الشمالية بشارع عثمان جلال، والآخر بالواجهة الغربية للمسجد بممر جانبي.

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