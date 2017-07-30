الدكتور محمد حسين مديرًا لشؤون التطوير الإداري والمهاري بدار الإفتاء

القاهرة- (مصراوي):

كلف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الدكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن وعضو لجنة السياسات الإدارية بجامعة الدول العربية، بتولي شئون خطة التطوير الإداري والمهارى بالدار للتنسيق التعاون في العديد من المجالات التنموية التي تساهم في تطوير الفكر وتأهيل الكوادر والدعاة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بحضور الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، ونخبة من الدعاة والأساتذة بدار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تحسين خطة التطوير وتنمية الفكر الإداري والمهارات بدار الافتاء المصري.

من المقرر أن يتولى الدكتور محمد حسين، مهمة إعادة الهيكلة والتطوير لدار الإفتاء وفق أحدث المعايير الدولية، وتدريب الكوادر الإدارية والدعاة علي المهارات الشخصية وإدارة الحوار والتفكير التحليلي ومهارات العرض والتفاوض والتوازن الإنساني، والتعاون في تقديم الاستشارات الشخصية للمجتمع عبر دار الإفتاء، يأتي ذلك سعيا من دار الإفتاء في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وتطوير منهجيه الدار.

من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، أهمية تولي الدكتور محمد حسين هذا المنصب، مشيرا إلى أن هذا المنصب مستجد سعيا من الدار إلى التطوير ومساعده وخدمة المجتمع، وأنه تم اختيار الدكتور محمد حسين، نظرا لخبراته الكبيرة في مجالات عدة، يستطيع تطوير وتطبيق أحدث المعايير.

وأعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بهذه الخطوة الهامة وانها بادرة امل وتفائل، خاصة بعد أن لمس الرغبة الحقيقية في التطوير لدي فضيلة المفتي و الدكتور عمرو الورداني، والجهد الكبير المبذول في الترتيب و التنسيق لهذا التعاون ورؤيته أن التطوير الإداري هو بداية التقدم الحقيقي و بناء الدولة الحديثة.

يشار إلى أن الدكتور محمد حسين، عضو مجلس العلماء بمصر من 2011 وحتى الآن، عضو بلجنة السياسات الإدارية الموحدة - جامعة الدول العربيه ، عضو الجمعية المصرية لإعداد الكوادر البشرية، حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال- جامعة لندن - إنجلترا.

بالإضافة إلى دكتوراه في الإعلام التنموي، ماجستير في(طرق التدريب) بجامعة لندن- إنجلترا وحاصل علي المركز الاول في مسابقة أفضل متحدث في اوروبا 2012 من الأكاديمية البريطانية للتنمية البشرية، ونال العديد من المراتب الشرفية والشهادات والجوائز. كما قام بالتدريس في العديد من الجامعات الأوروبية و العربية.