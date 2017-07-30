أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الدكتور محمد حسين مديرًا لشؤون التطوير الإداري والمهاري بدار الإفتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد حسين مديرًا لشؤون التطوير الإداري والمهاري بدار الإفتاء

12:40 م الأحد 30 يوليه 2017

الدكتور محمد حسين مديرًا لشؤون التطوير الإداري والمهاري بدار الإفتاء

الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

القاهرة- (مصراوي):

كلف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الدكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن وعضو لجنة السياسات الإدارية بجامعة الدول العربية، بتولي شئون خطة التطوير الإداري والمهارى بالدار للتنسيق التعاون في العديد من المجالات التنموية التي تساهم في تطوير الفكر وتأهيل الكوادر والدعاة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بحضور الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، ونخبة من الدعاة والأساتذة بدار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تحسين خطة التطوير وتنمية الفكر الإداري والمهارات بدار الافتاء المصري.

من المقرر أن يتولى الدكتور محمد حسين، مهمة إعادة الهيكلة والتطوير لدار الإفتاء وفق أحدث المعايير الدولية، وتدريب الكوادر الإدارية والدعاة علي المهارات الشخصية وإدارة الحوار والتفكير التحليلي ومهارات العرض والتفاوض والتوازن الإنساني، والتعاون في تقديم الاستشارات الشخصية للمجتمع عبر دار الإفتاء، يأتي ذلك سعيا من دار الإفتاء في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وتطوير منهجيه الدار.

من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، أهمية تولي الدكتور محمد حسين هذا المنصب، مشيرا إلى أن هذا المنصب مستجد سعيا من الدار إلى التطوير ومساعده وخدمة المجتمع، وأنه تم اختيار الدكتور محمد حسين، نظرا لخبراته الكبيرة في مجالات عدة، يستطيع تطوير وتطبيق أحدث المعايير. 

وأعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بهذه الخطوة الهامة وانها بادرة امل وتفائل، خاصة بعد أن لمس الرغبة الحقيقية في التطوير لدي فضيلة المفتي و الدكتور عمرو الورداني، والجهد الكبير المبذول في الترتيب و التنسيق لهذا التعاون ورؤيته أن التطوير الإداري هو بداية التقدم الحقيقي و بناء الدولة الحديثة.

يشار إلى أن الدكتور محمد حسين، عضو مجلس العلماء بمصر من 2011 وحتى الآن، عضو بلجنة السياسات الإدارية الموحدة - جامعة الدول العربيه ، عضو الجمعية المصرية لإعداد الكوادر البشرية، حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال- جامعة لندن - إنجلترا.

بالإضافة إلى دكتوراه في الإعلام التنموي، ماجستير في(طرق التدريب) بجامعة لندن- إنجلترا وحاصل علي المركز الاول في مسابقة أفضل متحدث في اوروبا 2012 من الأكاديمية البريطانية للتنمية البشرية، ونال العديد من المراتب الشرفية والشهادات والجوائز. كما قام بالتدريس في العديد من الجامعات الأوروبية و العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف: مواجهة القضية السكانية جزء من تجديد الخطاب الديني

    أخبار

  • "انتهاكات الأقصى" ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات يتصدران عناوين

    أخبار

  • عضو بحركة "فتح": ساعدت في وقف الانتهاكات بالأقصى.. وموقف الجامعة

    أخبار

  • مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية بمدينة "لاهور" الباكستانية

    أخبار

إعلان

559b7efaec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية