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وزارتا الهجرة والاستثمار يوقعان بروتوكولا لتفعيل "نافذة خدمات المصريين بالخارج" 12:33 م الأحد 30 يوليو 2017

لسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصري

كتبت- نورا ممدوح:وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.ونص البروتوكول على تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين، لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة.أشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين تكون مهمتها الإشراف العام على الأنشطة المشتركة وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين فى سبيل تحقيق أهداف البروتوكول.وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولب على إجراءات التسهيل علي المصريين فى الخارج، عبر اجراءات تأسيس الشركات أون لاين لهم عبر الموقع الإلكترونب للوزارة، وإشراك المصريين بالخارج في البورصة المصرية، وإقامة دورات تدريبية للشباب بالمحافظات الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الربط بين موقعي الوزارتين في إطار الربط بين الحكومة، والإعلان عن الخدمات المشتركة التى تقدمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة، للمصريين فى الخارج.وذكرت "مكرم" أن وزارة الهجرة تعمل على إصدار الكارت القنصلي الذي يتم استخراجه من القنصليات المصرية في الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر من أجل أن يسهل ويسرع لهم أي إجراءات عندما يأتون إلى مصر ومنها ما يتعلق بالاستثمار.من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ستقوم بإمداد وزارة الهجرة بالبيانات والمعلومات اللازمة للترويج للاستثمار بالدولة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المرتبطة بها، والتى تتولى تعريف المصريين بالخارج بها وحثهم على المشاركة والترويج لهذه الفرص خارجيا، على أن تتلقى وزارة الاستثمار من وزارة الهجرة كافة الاستفسارات وبيانات طلبات الاستثمارات المقدمة من المصريين المقيمين بالخارج.وذكرت سحر نصر، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر ومن خلال آليات حالية أو جديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين المقيمين بالخارج والعمل على الترويج لها فى بلد الإقامة، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار بالوطنوأكدت أن الوزارة هدفها التيسير على الراغبين فى الاستثمار فى مصر ومنهم المصريين فى الخارج، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع أي اجراءات للمصريين فى الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية.وعقب التوقيع، قامت وزيرتا الاستثمار والهجرة بجولة في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم تدشين "نافذة الخدمات الخاصة بالمصريين في الخارج" بالمركز.

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