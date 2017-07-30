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"المرور": تحويل حركة السيارات بطريق الأوتوستراد لعمل نفق بالدائري

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مصراوي Masrawy

"المرور": تحويل حركة السيارات بطريق الأوتوستراد لعمل نفق بالدائري

12:44 م الأحد 30 يوليو 2017

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كتب- فتحي سليمان:
بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، في عملية تحويل محور الأوتوستراد ليصبح اتجاه في القادم من المعادي متجها إلى 15 مايو عند منطقة بين الجبلين، لعمل نفق خاص بالطريق الدائري الأوسطي الإقليمي بحلوان، مع إنشاء مطبات صناعية، وتدعيم الطريق بالخدمات والعلامات الإرشادية.

من جانبه، أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، على أن تلك الأعمال مستمرة لمدة 30 يوما، وسيتم إجراء غلق كلى للطريق القادم من المعادي وصولا إلى مايو، مع تحويل حركة السيارات بالاتجاه الآخر ليصبح اتجاهين بالمناصفة خلال الأعمال، وبمجرد الانتهاء يتم إجراء تحويلة أخرى للاتجاه الآخر مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال.

وأشار المصدر، إلى أن تلك الأعمال ستكون نهارا وليلا لحين انتهاء المدة المحددة، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، لتحقيق السيولة المرورية.

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