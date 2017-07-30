بالصور.. بدء المرحلة الرابعة من حملة طرق الأبواب بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن بدء فعاليات المرحلة الرابعة من حملة طرق الأبواب، والتي أطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تحت عنوان: "معًا.. في خدمة الوطن"، والتي تستمر خلال الفترة من 25 يوليو وحتى أكتوبر 2017، حيث تستهدف الحملة مليون سيدة مصرية على مستوى الجمهورية.

وقالت نجاح التلاوي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه جرى خلال الفترة الماضية التواصل مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث، لتوسيع آليات التواصل مع السيدات في المجتمعات المحلية بكافة المواقع، للاستعانة بالواعظات والراهبات وخادمات الكنائس في المرحلة الرابعة.

وأضافت أن المرحلة الرابعة من الحملة تتضمن مجموعة رسائل، منها التأكيد على القبول الإنساني واحترام التعايش السلمي، وخلق حوار إيجابي داخل الأسرة والمجتمع حول الأزمات الحالية، وإيجاد حلول مجتمعية لها، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج واحترام وقبول كافة الأعمال والعاملين بها، والتوعية بحق المرأة في حياه آمنة خالية من العنف.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف في مرحلتها الرابعة، نشر الوعي وتوصيل رسائل توعوية للمرأة من خلال المقابلات مع الرائدات الريفيات، والجديد في هذه المرحلة هو مصاحبة الداعيات من الأوقاف والواعظات من الكنيسة لنشر الوعي للسيدات حول تنظيم الأسرة والحث على التعليم ومحو الأمية وترشيد الاستهلاك.

ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة للحملة أنهت فعالياتها، حيث حققت الحملة عدد ٨٦٢٨ زيارة بقرى "دلجا بدير مواس، كرم أبو عمر بأبو قرقاص، طهنا الجبل بمركز المنيا".