الأمن يوافق على حضور 25 ألف مشجع في نصف نهائي البطولة العربية

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وافقت الجهات الأمنية على زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة العربية إلى 25 ألف مشجع.

كان الاتحاد العربي قد طلب زيادة عدد الجماهير من 10 آلاف إلى 30 ألفا، إلا أن الجهات الأمنية وافقت على زيادتها إلى 25 ألفا، مع وعد بزيادتها في المباراة النهائية إلى 30 ألف مشجع، في حالة استمرار التزام الجماهير.

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وتأهلت أندية الأهلي والترجي التونسي والفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي إلى نصف نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، بمشاركة 12 فريقًا.