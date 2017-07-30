تدمير أوكار إرهابية والعثور على معدات تصنيع عبوات ناسفة بشمال سيناء

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، استكمال عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، للقضاء على باق البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء، وعثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري، وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.