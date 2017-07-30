انتهاء اجتماع وزراء خارجية «الدول الأربع» بالمنامة

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انتهى اجتماع وزراء خارجية مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمقام بالعاصمة البحرينية المنامة لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.

وبحث، اليوم الأحد، وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية عادل الجبير، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، الأزمة القطرية.

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يأتي ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عُقد في القاهرة، للتنسيق حول وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والحد من تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

والتقى وزراء الخارجية الأربع بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس السبت، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع في مكافحة الاٍرهاب والتطرف، حرصا على دعم الأمن والسلام في المنطقة، لافتا إلى ضرورة حماية المنطقة من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين، التى تسببت في أزمات إنسانية خطيرة.