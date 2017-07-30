رئيس البورصة: 103 مليون جنيه فائض مالي وطرح السندات بداية العام المقبل

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قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة حققت أعلى فائض مالي فى تاريخها سواء على مستوى القوائم المالية المستقلة أو المجمعة خلال السنة المالية المنتهية فى 2017، وبلغ 103 مليون جنيه مقابل أعلى فائض حققته خلال العام المالى الماضي، والذى بلغ 101 مليون جنيه.

وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن حصاد مجلس إدارة البورصة خلال 4 سنوات، اليوم الأحد، أن إدارة البورصة نجحت أيضا فى زيادة حقوق الملكية خلال 4 سنوات من 257 مليون جنيه إلى 616 مليون جنيه، وهو ما يفوق ما حققته البورصة خلال تاريخها، كما تم تخفيض بند النفقات لأقل.

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وأشار إلى إنتهاء البورصة من إنشاء مركز تبادلي لها بالتجمع الخامس قبل نهاية العام، مضيفًا :"مجلس إدارة البورصة الحالى، لم ينجح فى الانتهاء من المركز التبادلي خلال فترة ولايته بسبب التأخر فى إجراءات مناقصات الطرح، إلا أنه سيتم البدء فى إنشائه خلال شهر أغسطس المقبل".

واضاف أن الربع الاول من عام 2018 سيشهد طرح السندات فى البورصة المصرية.