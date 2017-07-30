بعد 40 يومًا.. حل لغز العثور على جثة مُسن مكبل اليدين والقدمين بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

40 يوماً من أعمال البحث والتحريات، قادت رجال الشرطة بالجيزة إلى كشف ملابسات العثور على جثة مُسن مكبل اليدين والقدمين وملفوف حول رقبته كيس وسادة داخل شقته بمركز أبو النمرس.

وتوصلت تحريات العقيد ضياء فاروق، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن 5 أشخاص بينهم سائقين وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

وتمكن المقدم مجدي موسى، وكيل فرقة مباحث جنوب الجيزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وتبين أن اثنين من المتهمين تسلقا السور الخارجي للمنزل، وقاما بفتح الباب لأحدهم، وتكبيل المجني عليه "حربي زكي"، 73 عاما، وخنقه حتى فارق الحياة، بينما كان يراقب اثنين آخرين الطريق من الخارج.

واستولى المتهمون على مبلغ 6 آلاف جنيه، وهاتف محمول، وفروا هاربين مستقلين دراجة نارية "توك توك".

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.