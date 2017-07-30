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وكيل الأزهر: الإمام الأكبر تعرض لهجوم كبير بعد فتوى إباحة تنظيم الأسرة

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر تعرض لهجوم كبير بعد فتوى إباحة تنظيم الأسرة

12:21 م الأحد 30 يوليو 2017

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر تعرض لهجوم كبير بعد فتوى إباحة تنظيم الأسرة

الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية تضمن أحكاما مفصلة في تناول قضية السكان، منذ الخطوبة حتى الزواج والإنجاب، معتبرًا تلك القضية "ثقافة خلافية".

جاء ذلك في كلمته ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن مفتي الجمهورية شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وأضاف شومان: "زيادة السكان عبئ كبير على موارد الدولة ونجد بعض الأصوات تعارض تنظيم الأسرة"، مشيرًا إلى أن الرئيس سأل الإمام الأكبر أحمد الطيب عن جواز تحديد النسل، فأجابه الطيب: "حلال .. حلال .. حلال".

وأوضح أن "الطيب" تعرض لهجوم كبير بعد إباحة تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن تنظيم الأسرة مسألة جائزة شريطة أن يتشاور الزوجان حتى لا يستبد الرجل ويُهل رأي المرأة.

وأكد شومان أن الأزهر على أتم الاستعداد مع لبذل كل جهود مواجهة القضية السكانية، مضيفًا أنه ينبغي أن تكون ثقافة تنظيم الأسرة مستمرة وليست موسمية.

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