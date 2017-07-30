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بالصور- البنا يبحث تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية

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مصراوي Masrawy

بالصور- البنا يبحث تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية

12:13 م الأحد 30 يوليو 2017

بالصور- البنا يبحث تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية

كتب-أحمد مسعد:

شهدت وزارة الزراعة اجتماعا ً بين اليوم قيادات الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية، لبحث تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع ممثلي الجهاز والهيئة بديوان عام الوزارة، للوقوف على ما تم تنفيذه من البروتوكول الخاص باستخدام تنمية الموجات الكهرومغناطيسية الريدانية في مكافحة بعض امراض النباتات.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة، أن استخدام الموجات الكهرومغناطيسية يعمل علي القضاء على مرض العفن البني في محصول البطاطس والعفن الأبيض في البصل، والثوم والنيماتودا الممرضة للنبات.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من البروتوكول الخاص باستخدام نفس التقنية لمكافحة بعض الأمراض التي تصيب الحيوان ولها مردود اقتصادي على الثروة الحيوانية، وهو البروتوكول الذي تم توقيعه بين مركز البحوث الزراعية وجهات مشروعات الخدمة الوطنية.

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